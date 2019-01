Gafă virală a cabinetului premierului australian. Ce fotografie a ajuns online

Eroarea de editare în Photoshop a devenit virală peste noapte după ce a fost evidenţiată de utilizatori pe reţelele de socializare, care au denumit-o ''shoegate''.

Morrison a recunoscut că departamentul său a încercat să îi ''lustruiască'' pantofii de sport uzaţi înlocuindu-i cu o pereche nouă.

Imaginea originală, în care Morrison apare încălţat cu pantofii de sport uzaţi a fost publicată în clipul său video de Crăciun din 2018.

Eroarea de editare în Photoshop din noul portret este extrem de evidentă, pantoful stâng fiind aşezat în piciorul drept.

Fotografia publicată pe site-ul oficial al premierului a fost ulterior înlocuită cu cea originală.

Morrison a scris miercuri pe contul său de Twitter că nu a solicitat editarea fotografiei. ''Nu am solicitat lustruirea pantofilor, însă dacă trebuie să (utilizaţi) Photoshop, vă rog să vă concentraţi la păr (mai bine zis, la lipsa acestuia), nu la picioare!'', a scris politicianul adresându-se departamentului său.

Message to my Department (PM&C): I didn’t ask for the shoeshine, but if you must Photoshop, please focus on the hair (lack thereof), not the feet! ????

Here they are in all their glory - my footwear of choice whenever I can get out of a suit. pic.twitter.com/hKKUstnArq