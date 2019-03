Furtuni violente în California. Un beci a fost umplut cu 50 de cm de gheață

Aşa arăta beciul unui localnic după ploaie. Podeaua era acoperită de un strat de jumătate de metru de grindină amestecată cu apă.

În aceeaşi localitate, un pârâu inofensiv s-a transformat într-un torent vijelios în urma ploilor abundente. Apa a năvălit pe străzi și a inundat un restaurant, subsoluri şi garaje.

Furtuna a provocat numeroase accidente în traficul din zona Los Angelesului.

Another storm swept in from the Pacific and lashed flood-weary California yesterday. This footage shows the flooding in Sonora. pic.twitter.com/1tez8JEy2R