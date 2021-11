Furtună devastatoare în Canada. A fost catalogată “cea mai gravă din ultimul secol”. VIDEO

Două zile de ploi abundente în Columbia Britanică au provocat inundații și alunecări de teren și drumuri închise, făcând ca orașe întregi să fie evacuate, conform Granthshala.

O femeie a murit în urma unei alunecări de teren la aproximativ 160 km nord-est de Vancouver și cel puțin două persoane sunt dispărute.

Elicopterele au intervenit pentru salvarea a 275 de persoane, inclusiv 50 de copii, de pe o porțiune de autostradă blocată în urma unei alunecări de teren în apropierea orașului Agassiz.

Peste 7.000 de locuitori ai orașului Merritt, aflat la aproximativ 200 km de Vancouver, au fost avertizați să evacueze orașul, după ce un râu s-a revărsat și mai multe poduri au fost distruse. Chiar și așa unii rezidenți sunt blocați în case.

În unele zone au fost înregistrate în 24 de ore circa 95% din cantitatea lunară obişnuită de precipitaţii, potrivit lui Armel Castellan, meteorolog la Environnement Canada, citat de Agerpres.

"Nu am nicio îndoială că aceste evenimente sunt legate de schimbările climatice; sunt fără precedent", a declarat Mike Farnworth, ministrul siguranţei publice din această provincie, într-un briefing de presă, la câteva luni după ce numeroase incendii de pădure au devastat Columbia Britanică.

HWY 1 near Tank Hill: no train or truck transportation into southern BC? No container shipments from Vancouver to the western provinces? No Trans Mountain Pipeline exports to China? Mother Earth seems to be telling us something about the kind of economy we've created. #cdnpoli pic.twitter.com/RWTjn3G1I9