Furie în Suedia după ce un refugiat sirian a împins o bătrână de 91 de ani pe scări. Ce pedeapsă a primit bărbatul

Karam Kanjo, în vârstă de 26 de ani, a fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce o ataca pe bătrâna de la care a vrut să fure un colier în vârstă în timp ce aceasta se îndrepta spre mormântul soțului său, la 29 august anul acesta, notează DailyMail.

Imaginile îl arată pe Kanjo urmărindu-și victima în vârstă pe scări într-o stație de tren, la 13 km nord-vest de Stockholm. Victima este văzută luptându-se înainte ca cei doi să cadă pe scări, în timp ce el o prinde de colier, provocându-i femeii mai multe răni. Un martor la atac este văzut fugind, lăsând-o pe vârstnică în vârstă în urmă.

Imaginile îl mai arată Kanjo care se ridică și îi smulge colierul bătrânei , înainte de a pleca calm și de a o lăsa întinsă pe jos, asta în timp ce două navetiste aleargă pe scări pentru a o ajuta.

Swedes are outraged by a new video showing the 26-year-old Syrian asylum seeker Karam Kanjo robbing a 91-year-old Swedish woman of the necklace she was gifted by her husband 50 years ago.

Kanjo was out on probation after having attacked a woman on the street and raped her pic.twitter.com/LC8x6dUVJ4