Specialiștii spun că există posibilitatea să avem zăpadă de Crăciun în zonele joase ale țării, inclusiv în București.

Gerul s-a instalat dimineață în estul Transilvaniei. La Miercurea-Ciuc și Toplița s-au înregistrat -10 grade Celsius, iar la Întorsura Buzăului au fost minus 8. La Brașov, termometrele au coborât până la minus 6 grade.

Cei care au ieșit în parc, pentru mișcare, au fost nevoiți să curețe mai întâi bruma depusă pe aparatele de fitness și după aceea și-au început exercițiile.

La prima oră, oamenii s-au echipat ca iarna, cu geci groase, fulare și mănuși.

Bărbat: "Ne descurcăm cu mănuși mai groase, cu pantaloni mai groși."

Femeie: "Nu mai ieșim decât dacă avem de făcut cumpărături."

Stăpânii au avut grijă să îmbrace și cățeii scoși la plimbare, devreme.

Gospodinele s-au grăbit să adăpostească florile, înainte să fie ciupite de ger.

Specialiștii recomandă ca plantele să fie mutate în încăperi răcoroase, după ce au fost curățate de uscături.

Antoanela Munteanu, producător de flori: „Locurile ideale sunt în mod normal verandele acelea care sunt din sticlă sau poate balcoanele închise pot fi băgate și într-un beci, sau într-o pivniță, sau într-o camera. Dar atenție trebuie să ne asigurăm că temperaturile nu sunt mai mari de 10 grade”.

Între timp, la peste 2.400 de metri altitudine, în zona Vârfului Coștila din Munții Bucegi mai multi sportivi au schiat ca în plin sezon. Pe Valea Priponului stratul de zăpadă ajunge până la 37 de cm.

De marți, temperaturile vor începe să crească, spun meteorologii, iar joi chiar vor depăși normalul perioadei.