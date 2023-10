Franța a interzis mitingurile pro-palestiniene: "Persoanele care vor comite acte antisemite vor fi deportate"

Oamenii își exprimă opiniliie și adesea furia, pe măsură ce se intensifică războiul dintre Israel și Hamas.

Franța a interzis mitingurile pro-palestiniene, după ce a anunțat că îi va deporta pe toți cei care au o atitudine anti-semită.

În ciuda hotărârii, mii de manifestanți pro-Hamas au ieșit pe străzile Parisului și au avut loc ciocniri cu poliția.

Și la București, 2.000 de israelieni și susținători au luat parte la o demonstrație.

"Toate persoanele care vor comite acte antisemite în Franța, vor fi deportate", a spus răspicat ministrul francez de Interne.

Începând de sâmbătă, în Hexagon au avut loc zeci de incidente antisemite: amenințări în fața sinagogilor sau drone echipate cu camere de filmat trimise în curțile unor școli evreieşti.

Drept urmare, 10.000 de polițiști au fost mobilizați în toată țara pentru a proteja aproape 500 de situri ale comunității evreiești, școli și sinagogi.

Gerald Darmanin, ministrul francez de Interne: "E foarte important ca toți francezii de confesiune evreiască să știe că sunt protejați oriunde s-ar afla în Franța".

În Franța se află cea mai mare populație evreiască din Europa. Președintele Emmanuel Macron a condamnat acțiunile Hamas și și-a anunțat soliaritatea cu Israelul.

Numeroase demonstrații au fost organizate în toată lumea, după ce militanții Hamas au lansat atacurile brutale asupra Israelului.

Olaf Scholz: Susținătorii Hamas riscă urmărirea penală

Atât susținători pro-Israel, cât și pro-Palestina s-au adunat în fața ambasadelor și a altor clădirii guvernamentale. În Germania însă, cancelarul Olaf Scholz a transmis un avertisment.

Olaf Scholz, cancelarul Germaniei: "Oricine glorifică Hamas, aprobă crimele comise sau folosește simbolurile sale este pasibil de urmărire penală în Germania. Oricine arde steaguri israeliene va fi urmărit penal. Ministerul german de Interne va emite o interdicție privind activitățile Hamas în Germania".

Avertismentele cancelarului german vin la câteva ore după ce sute de persoane s-au adunat

în Berlin, în sprijinul Palestinei, în ciuda faptului că autoritățile au interzis astfel de demonstrații. Mulțimea a scandat mesaje de solidaritate.

Miting de susținere a Israelului în centrul Bucureștiului

Și în Romania, 2.000 de evrei și susținători ai poporului israelian au participat la un miting de susținere în centrul Capitalei.

Printre cei care au murit in lupte, se numără și un român, militar în armata Israelului.

Reuven Azar, ambasadorul Israelului la București: "Ne aflăm într-un moment foarte dificil al istoriei noastre. am fost atacați de una dintre cele mai feroce, barbare și sălbatice forțe din lume, de o organizație care nu are nicio limită, care omoară civili inocenți, familii, bebeluși, copii, și ostatici. Nu am mai văzut așa ceva până acum, sunt chiar mai răi decât ISIS".

Potrivit datelor oficiale furnizate de Institutul Național de Statistică și de Inspectoratul General de Imigrări, în România trăiesc cel puțin 2.378 evrei și aproape 700 de palestinieni. Cei mai mulți evrei sunt în Regiunea București - Ilfov - peste 1.000. Dintre palestinieni, peste 200 sunt studenți.

Potrivit Ambasadei Palestinei la București, cei mai mulți dintre palestinieni și-au întemeiat la noi familii, iar comunitatea numără 3500 de persoane cu dublă cetatenie palestiniano-română.

