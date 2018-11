Francezii i-au separat pe Putin și Trump la masă. Anunțul făcut de liderul rus

Cei doi lideri, Putin și Trump, plănuiseră să poarte discuții bilaterale mai ample în Paris, cu ocazia celebrării Centenarului sfârşitului Primul Război Mondial, dar Macron le-a cerut să renunțe la întâlnire pentru a nu deturna atenția de la Ziua Armistiţiului, relatează Kommersant. Putin și Trump au acceptat.

Mai mult, un jurnalist rus apropiat Kremlinului, Dimitriy Smirnov, a susținut într-un mesaj pe Twitter că locurile de la prânzul festiv de după ceremonia de la Arcul de Triumf au fost schimbate în ultima clipă pentru ca Trump și Putin să nu stea împreună. Liderul SUA a fost amplasat la masă lângă Macron iar Putin vizavi de ei.

Cu toate acestea într-o scurtă reacție pentru presa rusă, Vladimir Putin a dezvăluit că a reușit să stea de vorbă cu Donald Trump. Lungimea, subiectul și momentul discuțiilor nu au fost dezvăluite.

Întrebat de agențiile de presă din Rusia dacă a reușit să stea de vorbă cu liderul de la Casa Albă, Putin a răspuns ”da”, adăugând că discuția a fost foarte ”bună”. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a spus că Putin s-a întâlnit separat și cu premierul israelian Netanyahu.

