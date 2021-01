Fotograf Reuters, despre manifestanții de la Capitoliu: Voiau să îl „spânzure” pe Mike Pence

Acesta a povestit cum a auzit trei bărbați în vârstă, cu șepci inscripționate cu sloganul lui Trump „Make America Great Again”, care îl căutau pe Mike Pence ca să „îl spânzure de un copac”, deoarece îl consideră un trădător, scrie Reuters.

„Am auzit cel puțin trei manifestanți de la Capitoliu spunând că speră să-l găsească pe vicepreședintele Mike Pence și să-l execute spânzurându-l de un copac din Capitol Hill (Dealul Capitoliului) ca pe un trădător. Era o idee comună care se repeta. Mulți alții vorbeau doar despre cum ar trebui executat vicepreședintele”, a scris fotograful Jim Bourg pe Twitter.

I heard at least 3 different rioters at the Capitol say that they hoped to find Vice President Mike Pence and execute him by hanging him from a Capitol Hill tree as a traitor. It was a common line being repeated. Many more were just talking about how the VP should be executed. https://t.co/fxHREouEWF