FOTO. Turcia își construiește propriul Pentagon, mai mare decât cel american

Clădirea va fi mai mare decât Pentagonul din SUA, care, în prezent, este cel mai mare complex administrativ din lume, potrivit Insider.

Președintele turc Recep Erdogan a transmis, luni, la ceremonia de inaugurare a lucrărilor, că această clădire va „inspira teamă” inamicilor Turciei.

Complexul se va întinde pe o suprafață de aproape 13 milioane de metri pătrați, în timp ce birourile vor ocupa 890.000 de metri pătrați.

Erdoğan breaks ground on the "Crescent and Star" complex, which is supposed to become the new headquarters for Turkey's military.

It invokes a certain imperial past, but not the one you're thinking of. (Or maybe the one you think of way too often...) https://t.co/1XLjVDJjQR pic.twitter.com/z9BuApZOq0