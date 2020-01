FOTO. Mergea pe autostradă fără cauciucuri. Ce au descoperit apoi polițiștii despre șofer

Agenții de circulație din zona Manchester spun că în primele ore ale dimineții de 1 ianuarie au observat un autoturism care se "circula cu dificultate" pe autostrada M66.

Poliția britanică a publicat imagini cu autoturismul pe contul de Twitter.

"Nu este nicio surpriză că șoferul a fost arestat după testul de alcoolemie. Puteți vedea din imagini de ce a intrat în vizorul nostru", au transmis polițiștii de patrulă ai autostrăzii.

Male been detained for drink drive on the M66 - has blown 196 (YES THATS 196!!) at the roadside- as you can see from the photos you can see why it came to our notice @GMPtraffic #unbelievable #neednewwheels pic.twitter.com/xfL4vutEo0