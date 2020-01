FOTO. Ce a găsit robotul selenar chinez pe partea întunecată a Lunii

Atât modulul de aselenizare cât şi roverul misiunii Chang'e-4 şi-au încheiat joi activitatea în cea de-a 13-a zi selenară şi au intrat în hibernare în timpul nopţii de pe Lună, conform centrului pentru explorare selenară şi program spaţial din cadrul Administraţiei Spaţiale Naţionale din China.

China's lunar rover has driven over 357 meters on moon's far side. It conducted explorations of several sites and photographed and conducted an infrared detection of a stone on the lunar surface https://t.co/YzmIQOTzok pic.twitter.com/WFldBh3ubw