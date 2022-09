„Dumnezeule!”. Ce a apărut pe cerul Marii Britanii cu o oră înaintea de moartea Reginei Elisabeta a II-a. FOTO

O femeie din Telford, west Midlands, a surprins momentul și a postat imaginea pe Facebook, subliniind că formațiunea de nori seamănă cu regina purtând una dintre celebrele ei pălării.

„Conducând acasă și Lacey începe să strige "Dumnezeule!" M-am panicat. Apoi mi-a arătat această imagine în nori”, a scris Leanne Bethell.

Iar pe cerul Londrei a apărut un curcubeu chiar în timp ce oamenii s-au adunat în fața Palatului Buckingham pentru a o plânge pe regină.

????: Double rainbow appears as members of the public gather outside Buckingham Palace, with Queen Elizabeth II remaining under "medical supervision" at Balmoral Castle. https://t.co/aq9EW3N3k7 pic.twitter.com/T9KU1xMG3f