Poziția Europei față de războiul din Iran riscă să-l determine pe președintele SUA, Donald Trump, să se retragă din conflictul din Ucraina, a declarat fostul său consilier pentru securitate națională, John Bolton, criticând reacția UE la situația din Orientul Mijlociu.

John Bolton, care a fost și ambasador al SUA la ONU, a calificat conflictul cu Iranul drept „războiul Europei”.

„Europa este la fel de expusă, dacă nu chiar mai mult, riscului de atacuri nucleare în cazul în care Iranul va intra în posesia armelor nucleare. Iranul are capacitatea de a lansa rachete care pot lovi Europa Centrală și de Est – nu Statele Unite”, a spus Bolton, într-un interviu acordat Euronews.

El a avertizat că liderii UE ar putea să-i ofere lui Trump o „invitație” de a decide că „Ucraina nu este războiul Americii”, calificând lipsa voinței politice la nivelul blocului de a participa la războiul împotriva Iranului drept o „greșeală”, mai scrie sursa citată.

Războiul SUA–Israel împotriva Iranului se apropie de a patra săptămână, în timp ce liderii europeni evită implicarea militară, în ciuda criticilor dure ale lui Donald Trump.

Fostul consilier american John Bolton susține că obiectivul real al lui Trump este schimbarea regimului de la Teheran, avertizând însă că, dacă acesta supraviețuiește, amenințările nucleare și teroriste vor reveni.

Declarațiile au fost făcute în contextul summitului UE de la Bruxelles, unde liderii discută conflictul din Orientul Mijlociu, criza energetică și blocajul provocat de Ungaria privind un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina.