Fosta soție a starului din Baywatch, Jeremy Jackson, surprinsă în timp ce caută de mâncare în tomberoane | GALERIE FOTO

Cei doi au fost căsătoriți timp de doi ani, înainte de a se despărți în circumstanțe dureroase, după ce femeia în vârstă de 39 de ani l-a acuzat pe Jackson că a încercat să o stranguleze în timpul unei dispute la beție, scrie Daily Star.

Loni Willison, fostă actriță, cunoscută pentru rolul ei din serialul de thriller „Expose”, a intrat rapid în spirala dependenței de droguri și a rămas fără adăpost după despărțirea de Jeremy Jackson.

Ea a început curând să sufere de probleme mintale și a început să se drogheze cu metamfetamină, după ce și-a pierdut slujba de asistentă la un centru de chirurgie estetică din Los Angeles.

Recent, Loni Willison a fost surprinsă în timp ce căuta disperată ceva de mâncare în tomberoane, iar lângă ea avea un cărucior plin de haine.

Într-un interviu acordat publicației X17 Online la începutul acestei luni, Willison a dat vina pe Jackson pentru suferințele prin care trece.

Fostul model a dispărut complet din peisajul monden în 2018.

Loni Willison a declarat pentru Daily Mail că nu a făcut duș timp de 12 luni și că s-a menținut cât mai murdară posibil pentru a evita să fie agresată sau violată.

„Nu am vorbit cu Jeremy. Nu vreau să vorbesc cu prietenii mei, mă descurc foarte bine. Nu vreau ca nimeni să mă ajute. Nu am un telefon mobil. Am mâncare și am un loc unde să dorm. Fac rost de bani pe ici, pe colo, iar în tomberoane și lângă magazine este mâncare. Sunt multe aici”, a declarat Loni.

După divorțul celor doi, Jackson a rămas în lumina reflectoarelor și a participat la Celebrity Big Brother în 2015. Cu toate acestea, el a fost dat afară din trustul TV pentru că i-a desfăcut halatul unei colege.

Sursa: Daily Star Etichete: , , , , , Dată publicare: 23-05-2023 10:43