În cazul unui atac al Rusiei asupra Poloniei sau a statelor baltice, va exista un „răspuns imediat”. Aliații vor „ataca direct Sankt Petersburgul”, a declarat șeful Statului Major polonez, Raimund Andrzejczak, la conferința „Defending Baltics”, conform Bild din 11 octombrie, citată de New Voice of Ukraine.

Potrivit lui Andrzejczak, dacă forțele ruse trec granița în Lituania, în „primul minut”, aliații NATO vor viza toate activele strategice ale Rusiei pe o rază de 300 de kilometri.

„Vom lovi direct în Sankt Petersburg”, a declarat Andrzejczak.

Pentru a se pregăti pentru un astfel de scenariu, Polonia achiziționează în prezent 800 de rachete cu o rază de acțiune de până la 900 de kilometri, care vor fi lansate dacă Rusia atacă.

„Ucraina ne cumpără câțiva ani. Dacă Rusia câștigă în Ucraina, vom avea o divizie rusă în Lviv, una în Brest și una în Grodno”, a adăugat Andrzejczak, subliniind că un atac asupra statelor baltice sau asupra Poloniei ar semnala „începutul confruntării totale”.

Consilierul prezidențial lituanian pentru securitate națională, Kestutis Budrys, este, de asemenea, de părere că, dacă Rusia câștigă în Ucraina, „expansionismul imperialist” al acesteia va fi îndreptat către Estonia, Letonia, Lituania și Polonia. El a avertizat că riscul de agresiune față de UE va crește dacă Belarus va deveni o parte pe deplin integrată a așa-numitului stat al Uniunii.

Comandantul armatei lituaniene Raimundas Vaiksnoras a adăugat că statele baltice vor trebui să răspundă imediat, fără a aștepta decizia NATO în temeiul articolului 5 privind apărarea colectivă.

Sursa: The New Voice of Ukraine

Dată publicare: 16-10-2024 15:45