Forțele ruse au bombardat o maternitate din regiunea ucraineană Zaporojie. Un bebeluș a murit | VIDEO

Șeful administraţiei militare regionale Zaporojie, Oleksandr Staruh, a anunţat, miercuri, pe Telegram, că forţele ruseşti au tras cu „rachete uriaşe” asupra unei mici maternităţi din spitalul oraşului Vilniansk.

„Inimile noastre sunt pline de durere, pentru că un nou-născut a fost ucis”, a spus acesta.

Russia is killing and torturing civilians, even newborns! Russian missle attack on maternity hospital in Volnyansk, Zaporizhia region killed newborn and severly injured mother and doctor. #Ukraine #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/zj4v45yPdE

Mama copilului a fost salvată, la fel şi un medic, au anunţat ulterior serviciile pentru situaţii de urgenţă, care spun că nu sub dărâmături nu se mai află nicio persoană.

Rescuers are pulling a doctor and a woman with a newborn child out of the wreckage in the maternity hospital that came under attack from the Russians in Vilniansk, #Zaporizhia region. The baby died; the woman and the doctor were found alive#russiaisaterrorisstate #UkraineWar pic.twitter.com/r58RV53eBT