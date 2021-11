Forțele poloneze au folosit tunurile cu apă pentru a îndepărta migranții de la granița cu Belarus. VIDEO

Conform unor imagini apărute pe Twitter, tunurile cu apă țintesc peste graniță către un grup de migranți într-o tabără improvizată, notează Kiro 7, citând AP.

Ministerul polonez al Apărării a declarat că soldații săi de la frontieră au fost atacați cu pietre și cu alte obiecte. Mai mult, ministerul a transmis că forțele din Belarus au încercat să distrugă gardurile de-a lungul frontierei comune a țărilor.

Parlamentul va vota o propunere legislativă care ar reglementa dreptul cetățenilor de a se deplasa în zona graniței cu Belarus după încheierea stării de urgență la sfârșitul acestei luni. Starea de urgență a fost impusă la începutul lunii septembrie, din cauza migranților.

De asemenea, Polonia urmează să înceapă în decembrie construcția unui zid la frontiera cu Belarusul.

Video from polish side showing heavy usage of water cannons against refugees. On the back of the video you can see belarusian police/military/border guards preventing people from leaving the border region. #Belarus #poland #migration #protest pic.twitter.com/ySsqmXC0Fv