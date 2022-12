Forţele armate ale Belarusului iau parte la exerciţii de pregătire pentru luptă

''Au început exerciţii programate de pregătire de luptă în rândul forţelor armate'', a anunţat purtătoarea de cuvânt a Ministerului, Inna Gorbaceva, pe canalul Telegram al instituţiei.

Aceasta a explicat că exerciţiile ''vor avea loc în conformitate cu planul de formare militară iniţială, după ultima convocare pentru serviciul militar'', iar pregătirea va consta în antrenamente consecutive cu toate categoriile de personal militar, subunităţi, unităţi militare, formaţii, conducere militară şi organe de control.

''Obiectivele principale sunt menţinerea nivelului pregătirii de luptă şi mobilizarea la nivelul cerut, creşterea coerenţei între organele de conducere şi control militar, îmbunătăţirea abilităţilor practice ale comandanţilor şi pregătirea personalului pentru a acţiona în diverse condiţii'', a mai spus Gorbaceva.

Ucraina acuză Belarusul că a început o "mobilizare sub acoperire''

Ucraina supraveghează îndeaproape activităţile militare ale Belarusului, informează EFE, citată de Agerpres.

Conducerea Statului Major din Ucraina a indicat de mai multe ori că are loc, de fapt, o ''mobilizare sub acoperire'' a forţelor armate din Belarus ''sub pretextul sesiunilor de antrenament''.

Autorităţile de la Kiev acuză ţara vecină că este implicată în războiul declanşat de Rusia împotriva Ucrainei, punându-şi la dispoziţie teritoriul pentru lansarea de atacuri asupra Ucrainei.

Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, a reiterat în mai multe ocazii că ţara sa nu va lua parte la campania militară rusă împotriva Ucrainei, aminteşte EFE.

