Focuri de armă într-un supermarket din Texas. Poliția a raportat mai mulți răniți

Mai multe focuri de armă au fost auzite într-o galerie comercială din Texas, a transmis sâmbătă poliţia din oraşul El Paso, în sudul SUA, făcând apel la populaţie să se ţină la distanţă.

UPDATE 21:45: Un oficial local, Olivia Zepeda, a declarat că ar fi vorba de mai mulți morți. De asemenea, Zepeda a mai anunțat că mai mulți suspecți sunt deja în custodia poliției, citează CNN.

UPDATE 21:40: Poliția vorbește de mai mulți atacatori. "Am primit mai multe informaţii privind prezenţa mai multor atacatori", a adăugat poliţia.

Scene is still Active. We have multi reports of multiple shooters. Please avoid area police conducting search of a very large area. Media staging will be given when area is secure. — EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) August 3, 2019



UPDATE 21:37: 18 persoane au fost rănite în urma atacului din supermarketul din Texas. Autoritățile nu s-au pronunțat încă cu privire la gravitatea rănilor suferite, scrie KTSM.

"Alertă de focuri de armă. Nu vă apropiaţi de galeria comercială Cielo Vista. Situaţia este în desfăşurare", a scris poliţia pe Twitter, potrivit Agerpres.

AF NEWS: At least 18 people have been shot or injured inside a Walmart at Cielo Vista Mall in El Paso, Texas. A few days ago a gunman killed 2 people in a Mississippi Walmart. Not 2 weeks have passed since the Gilroy, California shooting. pic.twitter.com/6JDQ0tb3nm — AF (@admissionfeeaf) August 3, 2019



Conform presei locale, focurile de armă au avut loc într-un supermarket Walmart.

Shoppers leaving the scene of a mass shooting at Cielo Vista mall in El Paso. pic.twitter.com/4muC1fKj8R — Timothy Burke (@bubbaprog) August 3, 2019



Autoritățile au anunțat că există mai mulți răniți în urma atacului armat, potrivit CNN.

Active Shooter in area of Hawkins and Gateway East. Scene is still active avoid the area. RG limited information. — EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) August 3, 2019

În SUA au loc deseori atacuri armate.

Marţi, două persoane au fost ucise şi un poliţist a fost rănit într-un supermarket al aceluiaşi lanţ comercial în Mississippi.

Duminică, trei persoane, între care un băiat de şase ani, au fost ucise când un atacator de 19 ani a deschis focul la un festival gastronomic la Gilroy, în California, la sud de San Francisco.

