Focuri de armă într-un restaurant din centrul Vienei. O persoană a murit

Poliţia a confirmat că a avut loc un astfel de incident, adăugând că detaliile nu sunt deocamdată clare.

Site-ul de ştiri online Oe24 a anunţat că două persoane au fost rănite, fără a-şi preciza sursele.

#BREAKING: Austrian police say 1 dead and 1 wounded in a shooting at a restaurant in central #Vienna. The shooter fled. #Austria pic.twitter.com/Ta7C6ZSOMz