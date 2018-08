Focuri de armă în afara ambasadei SUA din Turcia

Știre în curs de actualizare!



Din primele informații, atacatorul sau atacatorii, persoane neidentificate, l-ar fi vizat pe unul dintre paznicii ambasadei și au fugit de la locul atacului. Nimeni nu a fost rănit, potrivit unor relatări ale jurnaliștilor turci și internaționali pe Twitter.

Incidentul are loc în contextul unor relații tot mai tensionate între Ankara și Washington.

Detenţia timp de un an şi jumătate în Turcia, iar apoi plasarea în arest la domiciliu a pastorului american Andrew Brunson, acuzat de spionaj şi de activităţi "teroriste", a declanşat o gravă criză diplomatică între Ankara şi Washington.

La începutul lunii august, SUA au impus sancţiuni împotriva a doi miniştri turci, iar Ankara a replicat cu măsuri similare. Tensiunile s-au agravat ulterior, în special printr-o creştere reciprocă a tarifelor vamale.

Această escaladare a alarmat pieţele şi a provocat prăbuşirea lirei turceşti în ultimele zile.

JUST IN: Shots reported fired at U.S. embassy in Turkey amid deepening row https://t.co/WuU0VJPjLX

Video from outside the US Embassy in Ankara immediately after shots fired.

You can see the bullet hit the security guard cabin and bullet shell on the ground (Credit; IHA) pic.twitter.com/D9KGpDQ72Y