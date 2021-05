Fiul lui Rudy Giuliani afirmă că este ”implicat în politică de 5 decenii”, deși are doar 35 de ani

Giuliani jr. a anunțat săptămâna aceasta că va candida pentru funcția de guvernator al statului New York și a fost întrebat în cadrul unui interviu acordat Fox News cu privire la experiența sa pentru poziție.

Andrew Giuliani a lucrat la Casa Albă în timpul administrației președintelui Donald Trump dar nu a fost ales niciodată pentru o funcție publică.

„Dintr-o perspectivă privind experiența, chiar dacă am 35 de ani trebuie să vă amintiți că am petrecut 32 de ani, părți din 32 de ani, în politică și guvern”, a declarat Giuliani în timpul interviului.

„Sunt singurul candidat de până acum care a petrecut în mod real 5 decenii în politică”, a adăugat acesta.

Andrew Giuliani says he has spent five decades in government even though he's 35 years old. pic.twitter.com/fVSIhHT7DC