Fisuri masive pe o autostradă din Suedia. Șoseaua s-a prăbușit. Mașini avariate și persoane rănite | FOTO

Mai multe autovehicule s-au răsturnat, iar trei persoane au fost rănite, anunţă salvatorii şi poliţia, citaţi de AFP şi Reuters.

„Alunecarea de teren s-a produs pe o zonă de circa 100 pe 150 de metri, afectând în jur de zece autovehicule, o zonă forestieră şi o zonă comercială în care se aflau o staţie de combustibili şi un restaurant fast-food", a declarat Daniel Lyckelid, un responsabil al serviciilor de urgenţă pentru regiunea Goteborg într-un comunicat.

Trei persoane au fost transportate la spital pentru „răni uşoare" în urma prăbuşirii autostrăzii, a declarat la rândul său un purtător de cuvânt al poliţiei, August Brandt.

În imaginile difuzate de media locală poate fi văzută o falie care se întinde pe circa 100 de metri, cu mai multe camioane înclinate şi un autobuz care a intrat într-o groapă.

