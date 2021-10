Filmul "Eternals" a avut premieră la Los Angeles. Angelina Jolie, printre actorii principali

StirilePROTV

Filmul "Eternals" - cu una dintre cele mai interesante distribuţii prin diversitatea sa - a avut premieră la Los Angeles.

Actrița Angelina Jolie, care are un rol central în cea mai recentă producție marca „Marvel”, și-a făcut apariția pe covorul roșu alături de cinci dintre cei șase copii ai săi.

Le-a mărturist jurnaliștilor că super eroii din peliculă i-au amintit de membrii numeroasei sale familii.

"Eternals" spune povestea unui grup de eroi nevoiți să iasă din umbră, pentru a lupta împotriva unor vechi inamici al omenirii, Devianții. O parte dintre eroi sunt interpretați de Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden și Kit Harington, ultimii doi cunoscuţi mai ales datorită serialului Game of Thrones. Iar actriţa britanică Gemma Chan interpretează personajul principal, Sersi, membră a grupului de extratereştri "Eternii", care trăiesc pe Pământ şi ghidează în secret omenirea de mii de ani.

Gemma Chan, actriţa: ”Este o poveste de dragoste care se întinde pe 7.000 de ani, așa că este de-a dreptul epic, e ca și cum ai fi cu cineva pentru acea perioadă de timp. Și atunci cum joci asta? Asta a fost interesant de explorat”.

Kit Harington, actor: ”Unul dintre lucrurile care mi-au plăcut cel mai mult la acest film este distribuția, care este cea mai diversă din istoria Marvel. Și să faci parte din ea este o adevărată sursă de mândrie pentru mine”.

Regizată de Chloe Zhao, care a câştigat premiul pentru regie cu lungmetrajul "Nomadland", pelicula "Eternals" include şi primul rol interpretat de o actriţă cu deficienţe auditive, distribuită într-o producţie Marvel.

Lauren Ridloff, actriță: ”Ei bine, da, este un film special, cred că băieților mei la început nu le-a venit să creadă, dar, odată ce și-au văzut mama transpusă într-o figurină Lego, au fost nevoiți să admită: e pe bune!”

O astfel de distribuție trebuie să devină normalitate - spune actrița Angelina Jolie, care și-a făcut apariția pe covorul roșu alături de cinci dintre cei șase copii ai săi.

Angelina Jolie: „Îi privesc pe toți ca pe o mare familie și ... parcă e la noi acasă. Când îi vedem pe cei din distribuție mă gândesc că acasă ne-am putea costuma precum Eternii, pentru că sunt o familie ca a noastră. Am avut impresia că lucrurile se întâmplă invers, că intru eu în lumea lor, ei cunoșteau mai bine decât mine Universul Marvel. Am încercat să fiu ok cu copiii, iar ei să mă învețe câte ceva despre această lume”.

Lansarea oficială a filmului "Eternals" era programată pentru 2020, dar a fost amânată de mai multe ori din cauza pandemiei. Pelicula va avea premiera europeană la Festivalul de Film de la Roma, pe 24 octombrie, iar din noiembrie va intra și în cinematografe.