Fetița de origine română, dată dispărută în Londra, a fost găsită

"Suntem bucuroși să anunțăm că Maria Tudorica, fetița de 17 luni, dată dispărută, a fost găsită teafără și sănătoasă pe Ruskin Avenue, zona E12. Mulțumim presei și cetățenilor care ne-au ajutat în acest caz” este mesajul publicat de poliția metropolitană, duminică seară pe Twitter.

Duminică după amiază, poliția a declanșat ample operațiuni de căutare a fetiței care a dispărut în estul Londrei. Maria se afla în mașina tatălui ei când automobilul, un Audi, a fost furat de un bărbat necunoscut. Se pare că tatăl ei intenționa să vândă mașina. Vehiculul a fost găsit mai târziu, abandonat, dar fără copil, relatează presa britanică.

Delighted to report that missing child Maria Tudorica aged 17months has now been found safe and well in the Ruskin Avenue, E12 area. Thanks to media and all members of the public who have helped with this appeal.