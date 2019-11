O femeie a murit în vacanță, în brațele soțului. Medicii nu au diagnosticat-o corect

Plecată în America împreună cu soțul și copilul, o femeie și-a găsit sfârșitul din cauza unei boli pe care nu știa că o are.

Zoe și soțul ei, Jason, în vârstă de 45 de ani, originari din Caerphilly, South Wales, au plecat în vacanță în America împreună cu fiul lor, relatează Wales Online.

În vacanță, femeia a început să se simtă rău, dar nu și-a făcut griji, pentru că știa că suferă de sindromul Guillain-Barré, o afecțiune autoimună pe care o avea de peste 20 de ani.

Printre simptomele bolii se numără slăbiciunea musculară, durere și probleme de echilibru și coordonare.

De fapt, s-a dovedit că Zoe suferea de un cheag de sânge pe care medicii nu îl diagnosticaseră.

„Mi-a spus că este obosită, dar părea că se simt bine”, a spus soțul femeii.

Zoe a crezut că suferă de o recidivă a sindromului Guillain-Barré, dar s-a dovedit că sfârșitul i-a fost adus de o altă afecțiune.

