Femei scoase dezbrăcate pe stradă și batjocorite de un grup de bărbați. Cazul care a scandalizat India

De mai bine de două luni, violenţe soldate cu morţi au aruncat Manipur, un stat indian pitoresc care se învecinează cu Myanmar, într-o stare de război interetnic. Ciocnirile dintre membrii comunităţilor tribale Meitei, majoritară, şi Kuki, minoritară, au dus la segregarea completă a acestora. Cel puţin 130 de persoane au murit şi 60.000 au fost nevoite să fugă. Cele două femei, care sunt Kuki, au fost agresate de bărbaţi din grupul Meitei.

Videoclipul îngrozitor cu cele două femei a fost distribuit pe scară largă pe reţelele de socializare începând de miercuri. Imaginile, cu puternic impact emoţional, arată cum sunt târâte şi pipăite de o mulţime de bărbaţi care apoi le împing pe un câmp.

