Fanii unui celebru serial de desene animate spun că a prezis depunerea jurământului de către Kamala Harris

Aceasta a ales pentru ceremonia de inaugurare o rochie violet de Cristopher John Roger, un tânăr designer afro-american din Louisiana, vestimentația fiind completată cu un colier de perle de Wilfredo Rosado, un designer din Puerto Rico, potrivit Vogue.

Fanii „The Simpsons” și-au amintit că într-un episod intitulat „Bart to the Future” (Bart în viitor) difuzat în 2000, o Lisa Simpson adultă este înfățișată drept următor președinte al Statelor Unite și pare să poarte o vestimentație aproape identică.

„Da, tot ce se va întâmpla vreodată a fost deja în 'The Simpsons'. Dar asta e un pic prea pe față”, a scris pe Twitter Phil Hagen.

Mai mult, în episodul respectiv Lisa Simpson este aleasă în urma unui mandat de un an dezastruos al magnatului imobiliar Donald Trump.

Yeah, everything that ever will be has already been on “The Simpsons”. But this is a bit on the nose. pic.twitter.com/SOHKyIzHjn