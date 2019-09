Factură virală pe Internet. Cât a plătit o bătrână bolnavă firmei care i-a reparat boilerul

Instalatorul James Anderson a fost lăudat de internauții din intreaga lume, după ce a refuzat să factureze seriviciile unei femei de 91 de ani, diagnosticată cu leucemie, care apelase la serviciile firmei sale, scrie BBC News.

Fiica femeii a postat pe rețelele de socializare imaginea cu factura, care a strâns sute de mii de aprecieri.

„Sub nicio formă nu o vom pune pe această doamnă să plătească. Vom fi la dispoziția ei non-stop, pentru a o ajuta”, a scris bărbatul pe factura în valoare de 0 lire.

This is the invoice from plumber, James Anderson in Burnley after fixing a lady's boiler - gives me a little hope for humanity after all pic.twitter.com/zddMJO2f4a