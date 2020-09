Explozie uriașă în Iran. Peste 200 persoane au fost rănite

Nu s-au raportat decese în urma incidentului care a avut loc în provincia Ilam.

Oficialii iranieni au declarat că deflagrația a fost cauzată de explozia unui recipient cu clor, în timp ce era transportată cu un camion, în urma „neatenției” șoferului.

Mai multe incendii și explozii suspecte au avut loc pe tot teritoriul Iranului, pe parcursul verii.

