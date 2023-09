Explozie puternică într-o fabrică din Taiwan. Sunt cel puțin cinci morţi şi peste 100 de răniţi | VIDEO

Incidentul s-a produs, vineri seară, într-o fabrică a producătorului de mingi de golf Launch Technologies Co, aflată în comitatul Pingtung.

Operaţiunile de căutare şi salvare s-au desfășurat pe tot parcursul nopţii, a relatat Agenţia de Ştiri Centrală (CNA) din Taiwan, conform Agerpres. Pompierii continuă eforturile de căutare și sâmbătă dimineaţa.

Printre cei cinci morţi se aflau trei pompieri şi doi muncitori, între care o femeie, a relatat agenţia de ştiri de stat CNA, citând autorităţile. În plus, cel puţin cinci persoane, între care un pompier, sunt blocate la faţa locului.

Explozia a provocat prăbuşirea unei secţiuni a fabricii, blocând mai mulţi indivizi sub dărâmături, a relatat CNA.

Sâmbătă, zeci de răniţi au fost transportaţi la spital pentru îngrijiri medicale. Media locale au relatat că bilanţul morţilor ar putea creşte.

Cauza incendiului şi exploziei care a urmat este în prezent investigată, susţin autorităţile.

Preşedinta Taiwanului, Tsai Ing-wen, şi premierul Chen Chien-jen au transmis sâmbătă condoleanţe familiile celor decedaţi.

#Breaking A firefighter is dead and 81 people are injured after an explosion at Pingtung Technology Industrial Park. Rescuers are still working to save people who are trapped. The cause of the explosion is unconfirmed.#Taiwan #Pingtung #Fire #Explosion pic.twitter.com/J6IZUTWCsB