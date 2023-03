Explozie la o fabrică de ciocolată din Statele Unite. Două persoane au murit, iar alte nouă au fost date dispărute | VIDEO

Cauza exploziei de la R.M. Palmer Company din West Reading nu a fost încă stabilită.

Două persoane au murit și cel puțin nouă au fost date dispărute după explozia care a zguduit, vineri, fabrica de ciocolată din Pennsylvania, au anunțat autoritățile, conform NBC News.

Opt persoane au fost, de asemenea, transportate la spital pentru îngrijiri medicale în urma exploziei, a declarat un purtător de cuvânt al Agenției de gestionare a situațiilor de urgență din Pennsylvania.

Currently Numerous Emergency crews and response teams are responding to a 3-alarm fire with a Massive explosion at a RM Palmer chocolate company in West…

#BREAKING : Multiple injuries and people trapped after a Major explosion at a Chocolate Factory

O purtătoare de cuvânt a Spitalului Reading a precizat că o victimă a fost transferată, două sunt în stare bună, iar celelalte au fost externate.

Primarul din West Reading, Samantha Kaag, spune că explozia a fost atât de puternică încât a zguduit și o clădire aflată în apropiere.

Chocolate factory exploding in West Reading, Pennsylvania

Thick smoke filled the air and debris covered the streets after an explosion at the R.M. Palmer Company in West Reading.

It happened just before 5 p.m. Friday.

