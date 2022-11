Expert în apărare: „Se pare că Rusia plănuiește niște atacuri aeriene destul de mari în Ucraina”

Vorbind despre cele mai recente evoluții de pe câmpul de luptă, profesorul Michael Clarke, fostul director general al RUSI, a declarat pentru Sky News: „Se pare că rușii pregătesc niște atacuri aeriene mari. Există o mulțime de imagini prin satelit la bazele aeriene. … deci poate urma multă activitate aeriană”.

"Rușii chiar pregătesc tranșee pentru iarnă. În Herson, au apărări uriașe", a mai adăugat profesorul.

Declarațiile vin după ce aluni au fost emise avertizări aeriene în toată Ucraina - fără rapoarte imediate despre vreo nouă lovitură cu rachete rusești.

În timp ce Rusia a suferit o serie de eșecuri în ultimele săptămâni, inclusiv retragerea din orașul Herson, din sud, Clarke evidențiază o parte a frontului în care înregistrează „oarecare progrese”.

„Rușii se îndreaptă spre Bakhmut de aproximativ patru săptămâni și încearcă să-l atace dinspre est, nord și se pare că au făcut unele progrese dinspre sud de Bakhmut”.

El a adăugat că luptele în orașul de est din Donețk vor fi în continuare „foarte feroce” și că este „singurul loc în care fac progrese”.

