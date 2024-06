Euro 2024: Videoclipul de prezentare a jucătorilor ucraineni prezintă oraşele bombardate

Într-o înregistrare video publicată pe X, federaţia ucraineană arată 13 dintre jucătorii săi care vor participa la Euro 2024 şi provin din oraşe devastate de războiul cu Rusia, care durează de peste doi ani, relatează Le Figaro.

Timp de 1 minut şi 25 de secunde, jucătorii se prezintă şi îşi precizează oraşul natal: "Mă numesc Andrey Lunin, sunt portar la Real Madrid. Eu mă numesc Mykhaïlo Mudryk şi joc pentru Chelsea. Amândoi venim din Krasnohrad, în regiunea Harkov". Odată făcută prezentarea, au urmat imagini din acelaşi oraş, devastat acum de bombardamente.

Aflată în grupa E, alături de România, Belgia şi Slovacia, Ucraina insistă că Euro este o competiţie importantă pentru ţara sa.

"Ucraina vrea să facă parte din Europa. Un turneu precum Euro este foarte important pentru ţara noastră", a declarat selecţionerul Serghei Rebrov, care speră să vadă fotbalul înflorind din nou în ţara sa natală în curând. "Din nefericire, fotbalul nu este o prioritate în ţara noastră în acest moment... Este important ca oamenii din Europa şi din întreaga lume să susţină Ucraina în acest război. Şi sunt sigur că fotbalul va redeveni numărul 1 în ţara noastră foarte repede."

"Our cities would love to host the EUROs, but they are fighting for freedom!"

13 players from the Ukraine NT address the world before EUROs. Their hometowns have been affected by Russian aggression – they are either damaged or temporarily occupied. pic.twitter.com/TjhsR6h7OS