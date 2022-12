Eroul de la Azovstal, Mihailo Dianov, luat prizonier de ruși a fost operat în SUA: Mâna lui va funcționa pe deplin

„Soldatul din Mariupol Mihailo Dianov a fost operat în SUA. Operația a fost cu succes. După reabilitare, mâna dreaptă a lui Mihailo va funcționa pe deplin. În zilele următoare, Dianov se va întoarce în Ucraina”, transmite Ukrinform.

Dianov este unul dintre cei 215 prizonieri de război eliberați în urma unui schimb de soldați între Rusia și Ucraina în luna septembrie.

Luptătorul a fost rănit în timpul apărării orașului Mariupol, în asediul de la Azovstal. Acesta nu a primit îngrijiri medicale pe durata captivității ruse, starea lui de sănătate înrăutățindu-se dramatic.

Mihailo Dianov a devenit simbolul rezistenței de la oțelăria Azovstal. Soldatul a revenit acasă după mai bine de 4 luni de prizonierat la ruși.

Cum arăta soldatul înainte de a fi luat prizonier și cum arăta după eliberarea sa din captivitate:

Left: Ukrainian marine Mykhailo Dianov inside the Azovstal steel plant during the siege of Mariupol in May.

Right: Dianov in a Kyiv hospital after his release from Russian captivity in late September.

???? Olena Lavrushko/Dmytro 'Orest' Kozatskyi pic.twitter.com/C681jJPOxj