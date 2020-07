Ennio Morricone a încetat din viață la 91 de ani. Mesajul familiei celebrului compozitor

Morricone a suferit complicații, după ce a fost internat în urmă cu câteva zile cu o fractură de femur.

Familia a anunțat că funeraliile vor fi private pentru a ”pentru a respecta sentimentul de umilitate pe care l-a inspirat prin întreaga sa existență.”

”Și-a păstrat până în ultima clipă luciditatea și marea demnitate”, a transmis soția acestuia.

#EnnioMorricone died 91.

Saying he was movie soundtrack composer is simplistic.

Simply, he was the greatest music composer after WWII pic.twitter.com/M84JJFPajp