„Exporturile de material de război către SUA nu pot fi autorizate în prezent”, a transmis guvernul vineri, invocând implicarea acestei țări în „conflictul armat internațional” din Orientul Mijlociu.

Într-o declarație, autoritățile au subliniat că „de la escaladarea conflictului din 28 februarie, nu au mai fost emise noi licențe pentru exportul de material de război către SUA”.

Regulile stricte de neutralitate ale Elveției au determinat deja închiderea spațiului său aerian pentru zborurile militare americane direct legate de războiul cu Iranul. Berna a anunțat weekendul trecut că survolurile americane care depășesc nivelurile obișnuite vor fi refuzate, cu excepția cazurilor în care scopul lor este clar și nu are legătură cu conflictul, scrie Bloomberg.

Vânzări de peste 100 de milioane de dolari

SUA au fost al doilea cel mai mare importator de armament elvețian anul trecut, aproximativ 10% din livrări fiind direcționate acolo. Vânzările, în valoare de 94,2 milioane de franci (119 milioane de dolari), au constat în principal din vehicule aeriene, muniții și arme de mână, potrivit datelor guvernului elvețian.

„Licențele existente au fost considerate ca neavând relevanță pentru război în prezent și, prin urmare, pot continua să fie utilizate”, a precizat guvernul. „Cu toate acestea, un grup interdepartamental de experți va analiza periodic evoluțiile exporturilor acestor bunuri către SUA și va evalua dacă sunt necesare măsuri în baza legislației privind neutralitatea.”

Berna a mai declarat că „exporturile de bunuri cu dublă utilizare și de echipamente militare specifice supuse Legii privind controlul bunurilor, precum și cele de bunuri necontrolate, dar afectate de sancțiunile împotriva Iranului, vor fi de asemenea analizate regulat de grupul de experți”, adăugând că „există deja o abordare restrictivă în ceea ce privește Israelul”.

Poziția de neutralitate a țării a reprezentat constant o problemă pentru producătorii elvețieni de armament. Guvernul a blocat anterior statele aliate să trimită Ucrainei echipamente fabricate în Elveția, ceea ce a făcut ca producătorii locali să rateze numeroase comenzi în contextul reînarmării Europei după invazia Rusiei. Temându-se de excluderea din lanțurile de aprovizionare europene, unele companii elvețiene și-au mutat producția în alte țări pentru a ocoli aceste reguli.

Ca răspuns, legislatorii au relaxat în decembrie o lege de bază, intenționând să permită exporturile către un grup definit de 25 de țări, în principal occidentale — inclusiv SUA — chiar dacă acestea sunt implicate într-un conflict. Totuși, modificarea nu a intrat încă în vigoare, deoarece, în cadrul democrației directe elvețiene, legea poate fi contestată prin referendum dacă se strânge un număr suficient de semnături până la mijlocul lunii aprilie.