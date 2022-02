Elon Musk spune că sateliții Starlink ai SpaceX sunt activi deasupra Ucrainei

Ministrul Fedorov i-a trimis un mesaj lui Musk pe Twitter: „În timp ce tu încerci să colonizezi Marte - Rusia încearcă să ocupe Ucraina! În timp ce rachetele voastre aterizează cu succes din spațiu - rachetele rusești atacă populația civilă ucraineană! Vă cerem să furnizați Ucrainei stații Starlink și să vă adresați rușilor sănătoși la cap”.

Musk a răspuns: „Serviciul Starlink este acum activ în Ucraina. Mai multe terminale pe drum”.

@elonmusk, while you try to colonize Mars — Russia try to occupy Ukraine! While your rockets successfully land from space — Russian rockets attack Ukrainian civil people! We ask you to provide Ukraine with Starlink stations and to address sane Russians to stand.