Elon Musk plănuiește o „utopie” în Texas. Miliardarul vrea să construiască propriul oraș | FOTO

Actele de proprietate și registrele funciare arată cât de grandios va fi proiectul, iar Elon Musk, deținătorul Tesla și Twitter, a participat la întâlniri cu proprietari de terenuri și agenți imobiliari. În cadrul acesto întâlniri, el și echipa sa și-au prezentat ideile pentru proiectul pe care The Wall Street Journal (WSJ) îl numește "un fel de utopie texană de-a lungul râului Colorado", unde personalul ar putea locui și munci în același timp.

Directorii de top de la Boring Company, firma de tuneluri a directorului general al Tesla, au analizat posibilitatea de a plasa orașul în Bastrop County, la câțiva zeci de kilometri de Austin (capitala statului Texas), ceea ce i-ar permite lui Musk să reglementeze unele aspecte într-o municipalitate proprie și să accelereze proiectele, notează The Independent.

Persoane care cunosc proiectul au declarat pentru WSJ că Musk și directorii săi doresc ca personalul său din zona din jurul orașului Austin, inclusiv angajații de la Boring Company, SpaceX și Tesla, să poată locui în case noi cu chirii sub valoarea de piață.

Se precizează că în prezent un număr de case modulare sunt deja amplasate, dotate cu piscină, o instalație sportivă în aer liber și o sală de sport, potrivit postărilor de pe Facebook și persoanelor care locuiesc în zonă.

Există panouri pe care scrie: "Bine ați venit, Snailbrook, TX, est. 2021". Numele Snailbrook face referire la mascota companiei Boring Company - Gary the Snail.

Documentele Bastrop County Commissioners Court depuse în ianuarie arată că există planuri de construire a 110 locuințe în apropiere de Snailbrook.

Legea din Texas prevede că un oraș are nevoie de cel puțin 201 locuitori și de aprobarea unui judecător al comitatului înainte de a putea fi construit.

