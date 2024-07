Elon Musk neagă că ar dona 45 de milioane de dolari lunar pentru campania lui Donald Trump: „Este ridicol”

În urmă cu câteva zile, Wall Street Journal scria că Musk intenţionează să doneze suma respectivă unui Comitet de Acţiune Politică (Political Action Committee, abreviat PAC, structură fără legături cu echipele de campanie, scutită de impozite conform legislaţiei din SUA - n. red.) numit America PAC, transmite AP, conform Agerpres.

Un astfel de comitet nu poate finanţa direct un candidat, dar poate efectua acţiuni de susţinere a acestuia, cum ar fi campaniile publicitare sau munca de teren.

Pe X, fostul Twitter, pe care o deţine, Elon Musk a susţinut că informaţia vehiculată de Wall Street Journal este „risicol”. Totuși, el recunoscut că face donaţii către America PAC, dar că „la niveluri mult mai reduse”.

„Da, este ridicol. Fac unele donații către America PAC, dar la un nivel mult mai scăzut, iar valorile cheie ale PAC sunt sprijinirea meritocrației și a libertății individuale. Republicanii sunt în mare parte, dar nu în totalitate, de partea meritului și a libertății”, a scris Musk.

Yeah, it’s ridiculous.

I am making some donations to America PAC, but at a much lower level and the key values of the PAC are supporting a meritocracy & individual freedom.

Republicans are mostly, but not entirely, on the side of merit & freedom.