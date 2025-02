Elon Musk apare cu o drujbă la o conferinţă a conservatorilor, un cadou de la preşedintele Argentinei. FOTO & VIDEO

„Aceasta este drujba pentru birocraţie”, a declarat Musk, ridicând unealta deasupra capului, în timpul Conferinţei de Acţiune Politică Conservatoare (CPAC) din National Harbor, Maryland, potrivit Reuters.

Drujba metalică de culoare roşie, oferită lui Musk de către preşedintele Argentinei, Javier Milei în aceeaşi zi, avea gravat pe partea laterală celebrul slogan în spaniolă al liderului argentinian: „Viva la libertad, carajo”, care se traduce aproximativ prin „Trăiască libertatea, la naiba!”.

Musk derulează reduceri drastice sub administraţia preşedintelui american Donald Trump, vizând reglementatorii bancari, lucrătorii forestieri, oamenii de ştiinţă din domeniul rachetelor şi zeci de mii de alţi angajaţi guvernamentali.

Joi, 6.000 de angajaţi ai Serviciului Fiscal Intern (IRS) din SUA au fost informaţi că îşi vor pierde locurile de muncă, potrivit unei persoane familiarizate cu situaţia.

wearing sunglasses inside and following an event where he at times had a hard time speaking coherently, Elon Musk walks off the CPAC stage waving around a chain saw. this is the guy currently running our government. Congrats, America! pic.twitter.com/IwUZ8sZItS