Elon Musk a trimis noi sisteme Starlink pentru armata ucraineană

Într-un tweet de sâmbătă, Ministerul ucrainean al Apărării a anunţat: "Multitaskerul Elon Musk reuşeşte nu doar să lucreze la pregătirile pentru misiunea pe Marte, ci şi să transmită Starlink serviciilor noastre de informaţii atât de necesare pentru misiunile lor speciale”.

Reprezentanţii armatei ucrainene au mai afirmat că ”apără libertatea pe Pământ pentru ca aceasta să poată fi stabilită şi pe Marte".

Multitasker @elonmusk manages not only to work on preparations for the Mars mission but also to pass the Starlinks to our intelligence so needed for their special missions.#UAarmy defend freedom on Earth so that it can be established on Mars as well. pic.twitter.com/iTpTPp1F7s