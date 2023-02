Echipa Știrile PRO TV transmite din epicentrul cutremurului. Orașul Kahramanmaraşa, rămas în beznă în urma dezastrului

Corespondentul Știrile PRO TV, Cosmin Stan, este la locul dezastrului:

„Coșmar este puțin spus pentru a descrie ceea ce trăies oamenii care trăiesc în epicentrul cutremurului devastator. Este beznă, nu au curent electric, nu au alimentare cu apă și au fugit cu toții din case pentru a se adăposti în mașini sau pentru a dormi sub cerul liber.

Oamenii disperați caută în moloz în speranța că își vor găsi rudele. Nu sunt echipe de salvare profesioniste pentru că nu sunt suficiente echipe. Sunt oameni simpli, supraviețuitori, care caută cu ce au la îndemână în moloz.

Este un dezastru cumplit. Autoritățile par să nu se descurce deocamdată cu gestionarea situației. Nu sunt suficiente echipe de salvare pentru că zona distrusă este foarte mare.

Tocmai de aceea Uniunea Europeană a anunțat că prin Mecanismul de protecție civilă care a fost activat în urma dezastrului, vor fi trimise în Turcia 1180 de salvatori profesioniști, asta înseamnă 25 de echipe. 11 au ajuns deja, restul urmează să vină pe parcurs.

Singurul lucru care mai dă o speranță tuturor este sunetul unei ambulanțe pentru că asta înseamnă că cineva a mai fost găsit în viață și ambulanța gonește pentru a recupera victima.

În Kahramanmaraşa veștile nu au fost foarte bune. Cât am stat aici am văzut trei persoane fără viață care au fost scoase de sub dărâmături. Din fericire a fost și o persoană care a supraviețuit.

Cercetările, verificările mormanelor de moloz continuă și oamenii vor face asta probabil toată noaptea”.



