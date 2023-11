Dușmanii Israelului se războiesc între ei. Liderul suprem al Iranului, atacat de Hezbollah: "Khamenei, ești un servitor!"

Aflat în vizită la Amman, șeful diplomației americane a anunțat că și statele arabe sunt acum de părere că Hamas trebuie eliminată de la conducerea enclavei palestiniene.

Până atunci, israelienii aproape au încheiat operațiunile de încercuire a orașului Gaza, centrul de putere al grupării. În timp ce în orașele occidentale s-au ținut lanț protestele.

La Washington, manifestanții au încercat să escaladeze gardurile din jurul Casei Albe, în Londra s-au ciocnit cu Poliția, iar în Paris au cerut încetarea focului. Vă avertizăm, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.

Peste noapte, armata israeliană a bombardat tabăra de refugiați Jabaliya din nordul Gazei, locul unde Tel Avivul susține că s-ar ascunde o parte din conducerea Hamas. Mai multe persoane și-au pierdut viața și câteva clădiri au fost transformate în ruine.

Pe străzile din Gaza se dau lupte pentru fiecare bucată de teren. Militanții Hamas încearcă să blocheze avansul blindatelor și, uneori, se apropie până la câțiva metri de militarii israelieni. Tel Avivul spune, însă, că a neutralizat o bună parte din forța armată a Hamas.

Prinși în focul încrucișat dintre armata israeliană și militanții Hamas, civilii palestinieni nu mai au mâncare, apă sau acoperiș deasupra capului. Bilanțul victimelor crește de la o zi la alta.

Gustavo Valdes, corespondent CNN: "Aproape 9.500 de oameni au fost uciși în Gaza. Asta spune ministerul palestinian al Sănătății, care susține că cele mai multe dintre victime sunt copii, femei și vârstnici".

Israelul, avertisment fără precedent pentru liderul Hezbollah

Cei 400.000 de civili palestinieni care au rămas în nordul enclavei au fost îndemnați insistent să pornească la drum spre sud. Principala șosea care străbate Gaza a rămas deschisă timp de trei ore, ieri la amiază.

Yoav Gallant, ministrul israelian al Apărării: "Este o zonă sigură care e localizată în Al-Muwasi (o localitate din Gaza), unde nu vor avea loc atacuri aeriene și toată lumea poate fi în siguranță. Vom livra acolo... sau egiptenii vor livra acolo tot ce decid, iar populația va avea minimul necesar: mâncare, apă și medicamente. Toată lumea din orașul Gaza își riscă viața, așa că trebuie să ajungă aici".

Secretarul de stat american Antony Blinken s-a întâlnit, sâmbătă seară, la Amman, cu regele iordanian Abdullah și cu miniștrii de externe din Egipt, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, dar și cu șeful Agenției ONU pentru refugiații palestinieni. Potrivit lui Blinken, toată lumea a căzut de acord că Hamas nu mai poate rămâne la conducerea Fâșiei Gaza. A lipsit, însă, un consens pe tema unui armistițiu.

Antony Blinken, secretarul american de stat: "Statele Unite sunt de părere că implementarea unei încetări a focului acum i-ar permite grupării Hamas să-și regrupeze forțele și să repete atacul de pe 7 octombrie".

Se dau lupte și în nordul Israelului, unde gruparea șiită Hezbollah continuă atacurile. Tel Avivul a răspuns cu lovituri aeriene, dar schimburile de focuri rămân localizate în zona de graniță.

Yoav Gallant, ministrul israelian al Apărării: "Yahya Sinwar (n.r. - liderul Hamas) a făcut o greșeală și a pecetluit soarta Hamas în Gaza. Dacă Nasrallah (n.r. - liderul Hezbollah) va face o greșeală, va pecetlui soarta Libanului".

Liderul suprem al Iranului, criticat de unul dintre fondatorii grupării Hezbollah

Au apărut tensiuni și în tabăra pro-palestiniană. Un cleric șiit, fondator al grupării Hezbollah, l-a criticat dur pe ayatollahul iranian Khamenei pentru că nu a lansat un atac armat împotriva Israelului.

Subhi Al-Tufayli, co-fondator al grupării Hezbollah: "Khamenei, ești un servitor! Ești un dușman al lui Allah și al Profetului său! Ești un ucigaș de copii musulmani! Ești responsabil pentru fiecare copil mort în Gaza... chiar mai mult decât sunt israelienii și americanii!".

Statele Unite consideră însă că riscul unui conflict regional în Orientul Mijlociu a scăzut.

General de brigadă Patrick S Ryder, purtător de cuvânt al Pentagonului: "În momentul de față, percepem conflictul ca fiind limitat la confruntarea dintre Israel și Hamas. Nu căutăm un conflict cu Iranul. Nu vrem alte conflicte în regiune. Scopul nostru e să limităm răspândirea conflictului și să revenim la o regiune stabilă și sigură".

Sute de palestienieni cu dublă cetățenie au reușit să fugă din acest infern, pe la Rafa. Aduc cu ei povești despre teroarea bombardamentelor israeliene și vinovăția că și-au lăsat familiile în urmă.

Femeie palestiniană: "Să fiu sinceră, începând de ieri, am început să regret (că am plecat din Gaza). Nu am putut să iau legătura cu familia mea. N-am putut să le spun că am trecut granița și că sunt în siguranță. Mama m-a implorat să plec. Dacă era după mine, n-aș fi plecat. Încă simt că nu ar fi trebuit să plec".

Există însă temeri că militanți Hamas ar încerca să pretindă că sunt refugiați pentru a scăpa din încercuire. Toți cei care trec frontiera sunt verificați temeinic.

Pe de altă parte, la o lună de la măcelul comis de teroriștii Hamas, supraviețuitorii traumatizați revin la locul atacurilor, ca parte a unui dificil și lung proces de vindecare.

"Am văzut cum prietenii mei au fost aliniați și împușcați"

Aliza a stat trei ore în tufișuri, după ce teroriștii au luat cu asalt locul unde se desfășura festivalul de muzică unde a avut loc macelul.

Aliza Samuel, supraviețuitoare: "Am văzut cum prietenii mei au fost aliniați și împușcați. O prietenă i-a implorat să o cruțe. Avea 20 de ani. Nu le-a păsat. Râdeau de ea. A trebuit să vin aici să acopăr gura unei alte prietene. Pur și simplu i-am ținut mâna la gură ca să nu scoată niciun sunet. Dacă făceai gălăgie erai mort".

În acest timp, israelienii au manifestat în Tel Aviv, în semn de protest față de modul în care guvernul condus de Beniamin Netanyahu gestionează criza din Gaza și războiul cu Hamas.

La aceeași oră, în marile orașe ale Europei, mii de oameni au participat la marșuri anti-israeliene pentru a cere o încetare a focului în Gaza. În Londra s-au înregistrat incidente între polițiști și manifestanți.

Proteste pro-palestiniene au avut loc și la Paris, unde au participat mii de oameni cu steaguri palestiniene și pancarte, care îl acuzau pe Emmanuel Macron de complicitate la criza umanitară din Gaza. Iar la Washington, manifestanții s-au adunat în apropierea Casei Albe si au cerut o încetare a focului pemotive umanitare.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , , Dată publicare: 05-11-2023 09:37