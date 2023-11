Drama unui fost model, după ce a ajuns să consume votcă în fiecare zi. Urina i se transformase în acid și i-a ars pielea

O fostă actriță și model Playboy a declarat că a băut atât de multă votcă încât urina ei s-a transformat în acid și a început să îi ardă pielea.

Jessica Landon, în vârstă de 37 de ani, s-a mutat în Los Angeles pe când avea doar 19 ani, visând să devină actriță, scrie The Sun.

Originară din Rancho Cucamonga, California, Jessica Landon a avut o carieră de succes în modeling și actorie, apărând ulterior în emisiuni pe canale de televiziune precum Nickelodeon, NBC, Comedy Central. Fostul model a pozat chiar și pentru Playboy și Perfect 10.

La acea vreme, Jessica ieșea și petrecea în mod regulat la conacul Playboy cu Hugh Hefner.

Însă în spatele stilului ei de viață luxuriant, Jessica se ascundea în spatele unei dependențe de alcool, care a pus încet-încet stăpânire pe viața ei.

La vârsta de 26 de ani, era o „băutoare de vodcă 24 de ore pe zi” și se asigura că are mereu la ea o sticlă de apă plină cu votcă.

Ajunsă la fundul prăpastiei, fără adăpost deasupra capului după ce a petrecut ceva timp în închisoare, Jessica a găsit în sfârșit pe cineva care să o ajute și care să-i ofere un pat unde să doarmă.

„M-am întins pe podea și aproape că am băut până am murit. Eram incapabilă să mă ridic pentru a merge la toaletă pentru că eram prea slabă, iar mușchii erau atrofiați, așa că am zăcut acolo urinând și defecând pe mine timp de mai bine de o lună, într-un singur loc”, a povestit Jessica.

Aciditatea urinei Jessicăi i-a ars pielea și a fost internată în spital, în ianuarie 2014, cu o infecție cu stafilococ în sânge, iar organele sale cedau pe rând.

Ea a stat mai mult de o lună la dezintoxicare. Acum lucrează ca antrenor de recuperare, ajutând oamenii ca să se scape de dependența de alcool.

De asemenea, Jessica a scris o carte de memorii, „Human on Fire”, în care povestește despre viața ei și recuperare după dependența de alcool.

Acum este căsătorită și are și un copil.

„Îmi creasem propria închisoare”

Comportamentul ei autodistructiv și alcoolismul au pornit de la faptul că a fost molestată de un babysitter când avea doar cinci ani, ceea ce a dus-o să nutrească „multă vinovăție și rușine”.

Ea a descris faptul că a crezut că trăiește visul în timp ce „făcea modeling și actorie și petrecea mult timp la conacul Playboy” din Los Angeles.

„Cu toate acestea, a existat întotdeauna un gol, iar acum, privind în urmă, văd că încercam perpetuu să umplu acel gol cu lucruri precum alcoolul, dragostea, mâncarea”, și-a amintit Jessica.

„Uneori beam pe ascuns, apoi am început să beau în public, la petreceri, dar tot pe ascuns. Băutura a fost medicamentul magic pe care îl căutam, singurul lucru care mă putea elibera de anxietatea, panica și rușinea pe care le simțeam în interior”, a mai declarat Jessica.

Jessica a spus că și-a creat „propria ei închisoare”, simțind că nu are nici o cale de ieșire și nici cu cine să vorbească.

„Până la vârsta de 26 de ani, eram o băutoare de votcă înrăită. Noaptea leșinam și mă trezeam panicată, tremurând violent, așa că țineam votca într-o sticlă de apă lângă patul meu pentru a o da pe gât dacă din greșeală dormeam prea mult și ajungeam în sevraj. Vomitam sânge în mod regulat. A devenit un adevărat iad. În acel moment știam că nu mai puteam continua să trăiesc așa, altfel aș fi murit, dar știam, de asemenea, că aș fi murit dacă aș fi încercat să mă dezintoxic de una singură, fără o dezintoxicare medicală. Îmi creasem propria închisoare. Nimeni din viața mea nu știa cât de rău era, îmi era frică să fiu sinceră cu privire la gravitatea consumului de alcool, așa că am ținut totul secret pentru foarte mult timp”, a mai declarat Jessica.

Jessica a recidivat la începutul anului 2013.

„Am întâlnit o femeie care m-a lăsat să stau temporar în podul ei, am stat în pod și am băut 24 de ore pe zi. Devenisem atât de slabă și de fragilă din cauza faptului că am trăit atât de mult timp strict cu votcă, încât am sfârșit prin a cădea peste balustrada unei scări și am aterizat în cap, ceea ce mi-a provocat o hemoragie cerebrală masivă. Am început încet să paralizez pe o parte, fața a început să mi se lase în jos și vorbeam greu. Când m-am dus la spital, mi-au făcut o tomografie computerizată și au descoperit o hemoragie de mărimea unei mingi de baseball în centrul creierului. Trebuiau să o dreneze chirurgical înainte de a se produce daune permanente”, a mai spus fostul model Playboy.

Jessica a trebuit să fie dezintoxicată de la alcool înainte de a fi supusă operației și a început să aibă convulsii după cinci zile.

La doar două luni mai târziu, Jessica a recidivat din păcate din nou, iar de data aceasta revenirea ei la alcool a fost chiar mai periculoasă pentru viața ei decât înainte.

A petrecut o lună în închisoare pentru că a acumulat mai multe mandate de arestare, inclusiv pentru conducere sub influența alcoolului și furt de votcă din magazinele alimentare.

„Acidul din urina mea îmi mânca pielea de pe șolduri și de pe coccis, ceea ce mi-a provocat în cele din urmă o infecție cu stafilococ. Știam că mor rapid și am devenit disperată. Am sunat un fost prieten și am implorat ajutor. Prin harul lui Dumnezeu, a apărut în dimineața următoare cu o ambulanță”, a spus Jessica.

„Amintirea durerii a rămas proaspătă în mintea mea”

Acesta a fost semnalul de alarmă de care Jessica avea nevoie pentru a rămâne trează.

„Amintirea durerii a rămas proaspătă în mintea mea și nu am vrut să mă întorc în locul unde eram. Familia mea este atât de recunoscătoare că am supraviețuit și că pot avea un impact asupra vieții altora cu experiențele mele”, a declarat Jessica.

Jessica își folosește acum trecutul pentru a-i îndruma pe alții să scape de dependența de alcool.

Sursa: The Sun Etichete: , , , Dată publicare: 07-11-2023 09:24