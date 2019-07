Drama unei familii care a plecat în vacanță în Egipt. Fetița de 4 ani s-a înecat în piscină

Părinții au scăpat-o din ochi pe Skia Watson, în vârstă de patru ani, doar câteva momente. În acest timp, copila a căzut în piscină și s-a înecat. Un salvamar a sărit după ea, însă a fost prea târziu, scrie Daily Mail.

A BRITISH girl of four has drowned in a hotel pool in Egypt.

