Două trenuri s-au ciocnit în Spania. Cel puțin 155 de oameni sunt răniți. FOTO și VIDEO

Accidentul s-a produs când un tren care circula către oraşul Barcelona a lovit din spate un altul care se îndrepta către aceeaşi destinaţie şi care în momentul impactului era staţionat în gara Montcada, a informat compania de stat de căi ferate Renfe.

Several passengers hurt in a collision between two trains at Montcada i Reixac station in Barcelona https://t.co/YiaLDA0KcM pic.twitter.com/Bgu4KhTHyp