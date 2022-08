Două clădiri-turn construite ilegal au fost demolate în India | Video

Mulţimea care a asistat la demolare de pe acoperişurile clădirilor înalte din zonă a aplaudat în momentul în care clădirile înalte de 103 metri au fost demolate controlat.

Anul trecut, Curtea Supremă a decis demolarea celor două clădiri-turn, după o lungă luptă în instanţe, ajungând la concluzia că s-au încălcat mai multe reglementări legate de construcţii şi norme de siguranţă la incendiu.

S-au folosit peste 3.700 de kilograme de explozivi. Demolarea a avut loc la ora locală 14.30.

Poliţia evaluează dacă au fost afectate de demolare clădiri din zonă. Localnicii au spus că vor verifica şi ei dacă le-au fost afectate casele.

Demolările sunt rare în India, deşi foarte multe clădiri sunt construite ilegal.

Destroyed in seconds: Noida's Supertech #TwinTowers become the tallest structure to be demolished in India

It took ₹20 crore to demolish the ₹800 crore worth building.pic.twitter.com/9HdCDix0fl