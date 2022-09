Două avioane s-au ciocnit pe aeroportul Heathrow din Londra

Serviciile de urgență au intervenit imediat și se află pe aeroportul Heathrow, conform Daily Star.

Aeroportul Heathrow a confirmat pentru Daily Star că accidentul a avut loc, dar a declarat că nu este vorba despre un accident grav, ci despre o coliziune minoră.

Unul dintre avioanele implicate este zborul Korean Air KE908. Zborul KE908 urma să plece la ora locală 19:35 spre Seul, Coreea, dar nu a părăsit aeroportul Heathrow, care transportă anual peste 80 de milioane de pasageri. Celălalt este un Icelandair 767.

I think there is a problem with my plane (yep, it's Heathrow) pic.twitter.com/SueO7H3Imx