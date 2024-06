Două avioane de mici dimensiuni s-au ciocnit în aer, în Portugalia. Unul dintre piloți a murit | VIDEO

Potrivit presei portugheze, pilotul unuia dintre cele două avioane a murit. Cele două avioane care s-au ciocnit ar fi Yakovlev Yak-52, un model de avion de antrenament şi acrobaţie.

"Forţele aeriene regretă să anunţe că la ora 16.05, în timpul spectacolului aviatic de la Beja, două avioane au fost implicate într-un accident în timpul unei demonstraţii aeriene", se arată în scurtul comunicat al autorităţilor, care nu precizează dacă au existat victime.

Two Yakovlev Yak-52 aircraft of the Spanish-Portuguese Yakstars formation team collided during the Beja Air Show, Portugal.

One aircraft crashed, killing the pilot.